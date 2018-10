14, Agosto, 2016 14, Agosto, 2016 8:25 a.m. 8:25 a.m.

LIBIA ADVIERTE A ITALIA DE LA PRESENCIA DE YIHADISTAS

Las autoridades libias advertieron a Italia de la supuesta existencia de una célula yihadista cerca de Milán vinculada con un comando entrenado por el grupo yihadista Estado Islámico (IS, por sus siglas en inglés), según han informado medios italianos este domingo. Los documentos descubiertos por los agentes libios en Sirte, después de la ocupación por el régimen de los cuarteles generales generales del IS esta semana, relevaron la existencia de esta red, avanzaron varios medios italianos, entre ellos el 'Corriere della Sera'. Estos militantes instalados cerca de Milán, al norte de Italia, estarían relacionados con Abou Nassim, un tunecino de 47 años que vivió en Italia durante su juventud y que después se marchó a combatir a Afganistán y Siria antes de convertirse en un comandante del IS, en Libia en 2014. Italia, cuyo nivel de alerta ha sido elevado ante la amenaza yihadista, teme que los combatientes del IS procedentes de Sirte crucen el Mediterráneo en los barcos de los migrantes para llevar a cabo ataques como 'lobos solitarios' en el país. Las expulsiones de extranjeros sospechosos de radicalización se han multiplicado en las últimas semanas.