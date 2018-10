15, Agosto, 2016 15, Agosto, 2016 2:01 a.m. 2:01 a.m.

SISMO EN PERÚ DEJA CUATRO MUERTOS Y VARIOS HERIDOS

None

Al menos cuatro personas muertas y 40 heridas dejó el sismo de 5,2 grados de magnitud en la región Arequipa, en el sur de Perú, informó una fuente de Defensa Civil, advirtiendo que la cifra podría variar. El sismo ocasionó derrumbes que destruyó medio centenar de viviendas rústicas y bloqueados caminos, según un oficial de Defensa Civil. El movimiento se registró la noche de domingo a 10 km de la ciudad de Chivay, capital de la provincia de Caylloma, según el Instituto Geofísico de Perú. Según los especialistas la profundidad del sismo que fue de 8 kilómetros, podría aumentar el nivel de daños en el sector, pese a asumir que la zona es vulnerable a movimientos, según los especialistas. La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, aseguró que "hay más de 80 casas inhabitables, pero no podemos llegar al lugar y aún no tenemos el reporte oficial". "Se sintió un temblor muy fuerte que ha causado estragos en todo el valle del Colca (Arequipa), no tenemos comunicación entre los pueblos aledaños, estamos pidiendo maquinaria para tener acceso, hay fallecidos", dijo a la radio RPP el alcalde de Caylloma, Rómulo Tinta. Fuente: Ecuavisa.