19, Agosto, 2016 19, Agosto, 2016 6:36 a.m. 6:36 a.m.

ALEMANIA PODRÍA PROHIBIR PARCIALMENTE USO DE BURKA

Alemania podría ser el próximo país europeo en prohibir el uso del velo musulmán tras una propuesta de funcionarios de la coalición gobernante. Los funcionarios intentan prohibir el velo musulmán, conocido como burka, en lugares públicos donde la identificación es requerida como oficinas, escuelas, jardines para niños y oficinas de gobierno, asegurando que la prenda no se ajusta a la sociedad alemana. “El velo que tapa la cara, nosotros lo rechazamos. No solo la burka”, dijo el ministro del Interior Thomas de Maiziere. “Esto no se ajusta a nuestra sociedad… es por ello que pedimos que nos muestren su cara”, dijo de Maiziere. La propuesta de prohibición parcial busca promover la seguridad y la cohesión nacional, según dijo Maiziere, quien negó que los planes de la prohibición fueran para apaciguar al cada vez más popular partido de derecha, AFD. Las leyes han sido criticadas por defensores de la libertad religiosa pero apoyadas por otros quienes ven el velo islámico como un objeto degradante para la mujer e inconsistente con el laicismo francés. Fuente: CNN.