19, Agosto, 2016 19, Agosto, 2016 1:14 p.m. 1:14 p.m.

TRUMP PIDE PERDÓN POR SU COMPORTAMIENTO EN CAMPAÑA

El candidato por el Partido Republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, se disculpó por su comportamiento durante la campaña presidencial, ante cientos de seguidores congregados en Charlotte, en el estado de Carolina del Norte. “Hay veces que en el ardor del momento y hablando sobre muchas cosas, uno no elige las palabras correctas o dice lo que no tiene que decir”, reconoció el magnate. Los seguidores de Trump han respondido dándole un gran aplauso. “Y lo lamento, en particular cuando he provocado daños personales”, expresó, sin poner ningún ejemplo concreto de declaración polémica por la que se disculpa. Trump pronunció estas declaraciones tan sólo unos días después de que, en una entrevista con la cadena WKBT en Wisconsin afirmara que no quería cambiar. “No quiero cambiar. Quiero decir, cada uno tiene que ser uno mismo. Si empiezas a cambiar, no eres honesto con la gente”, señaló. Trump dijo explosivas declaraciones, entre ellas llamar a los inmigrantes mexicanos violadores, amenazar con matar a familiares de terroristas, burlarse de una discapacitada o incluso menospreciar al padre musulmán de un militar caído. Fuente: ABC.