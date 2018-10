20, Agosto, 2016 20, Agosto, 2016 8:29 a.m. 8:29 a.m.

CAOS EN VENEZUELA AMENAZA AL PETRÓLEO BARATO

La profundización del caos en Venezuela pronto podría crear estremecimientos en los mercados mundiales de petróleo. Ya en medio de una crisis económica y humanitaria, la producción petrolera de Venezuela (la única línea de ingresos del país) llegó a un mínimo de 13 años. A medida que la situación empeora, la producción podría hundirse aún más. Un nuevo informe del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia llama a Venezuela un “creciente riesgo de suministro para los mercados petroleros en 2017”. Los precios del petróleo actualmente rondan los 45 dólares por barril, una caída espectacular desde los 110 dólares hace dos años. La principal razón de los bajos precios es que hay demasiada oferta a nivel mundial. Sin embargo, la línea entre el exceso de oferta y una escasez en el mercado del petróleo es delgada, y Venezuela podría inclinar la balanza en la dirección opuesta. Venezuela bombeó 2.1 millones de barriles por día en junio, una baja de alrededor del 30% respecto a los 3 millones de barriles por día que bombeaba en 2008. La producción de petróleo en junio también se redujo 12% respecto del año anterior. Sin embargo, las exportaciones de petróleo de Venezuela durante la primera mitad de este año fueron planas respecto al año anterior, según el informe de Columbia. Eso significa que el impacto de los problemas en Venezuela realmente no se ha resentido, todavía. Venezuela enfrenta grandes desafíos si quiere seguir exportando petróleo. Su compañía petrolera estatal, PDVSA, debe pagar unos cuantos millones de dólares en deuda este otoño y muchos creen que no podrá cumplir. Fuente: CNN.