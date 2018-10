25, Agosto, 2016 25, Agosto, 2016 10:39 a.m. 10:39 a.m.

PADRE MATÓ A PUÑALADAS A SU HIJO POR NO ESTUDIAR

Un hombre japonés arrestado por supuestamente apuñalar hasta la muerte a su hijo de 12 años aseguró a la policía que lo hizo porque el menor “no estudiaba” para los exámenes de nivel de secundaria, informaron fuentes de la investigación. El detenido es Kengo Satake, un transportista de 48 años de la ciudad de Nagoya (centro del país). “Lo apuñalé porque no estudiaba”, explicó Satake a los agentes que lo interrogaron tras su detención. El hombre fue detenido aproximadamente una hora después de que acuchillara a su hijo, Ryota, en el pecho con un cuchillo de cocina el pasado domingo. El niño murió a causa de la gran pérdida de sangre que le provocó la herida en el pecho, según la policía. El hombre explicó a las autoridades que estaba preocupado porque su hijo no estaba estudiando para los exámenes que se realizan con cada cambio de ciclo escolar en Japón, y de cuyos resultados depende el ser aceptado o no en colegios de mayor prestigio, ya sean públicos como privados. Japón es conocido por la presión que suelen ejercen muchas familias sobre los estudiantes para obtener los mejores resultados académicos posibles. Fuente: El Clarín.