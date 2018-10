26, Agosto, 2016 26, Agosto, 2016 11:17 a.m. 11:17 a.m.

PRESENTAN CARGOS CONTRA LULA DA SILVA POR CORRUPCIÓN Y LAVADO DE DINERO

La Policía Federal brasileña presentó este viernes cargos por corrupción, lavado de dinero y falsificación contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una causa sobre la adquisición de un apartamento en la playa cuya propiedad se atribuye al ex jefe de Estado. La acusación se extiende a la esposa del ex mandatario, Marisa Leticia Lula da Silva, y al presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto, según la información que voceros de la Policía Federal consultados por Efe se abstuvieron de confirmar o desmentir. Copias de la acusación formal de la Policía Federal contra Lula fueron publicadas por diferentes medios locales en momentos en que el país está concentrado en la fase final del juicio político destituyente que el Senado abrió contra la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, su sucesora y ahijada política. Se trata de la primera acusación formal contra Lula en las tres causas en que es investigado por supuestamente haber recibido beneficios de empresas que se favorecieron de la gigantesca red de corrupción enquistada en Petrobras. Fuente: Infobae.