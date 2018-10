06, Septiembre, 2016 06, Septiembre, 2016 1:45 p.m. 1:45 p.m.

CLINTON RECHAZA INVITACIÓN DE PEÑA NIETO

La candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, rechazó la invitación del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, para conversar en México sobre la relación bilateral. La exsecretaria de Estado afirmó que no aceptará la invitación de la Presidencia de México porque está centrada en las políticas para crear empleo en Estados Unidos. En su respuesta más dura hasta ahora, Clinton consideró "desafortunado" el viaje de Trump a México y acusó a su rival de haber creado un "incidente diplomático". "No supo comunicarse de manera efectiva con un jefe de Estado. Y creo que está muy claro el resultado de ese viaje", añadió Clinton, quien hizo referencia a las diferencias entre el mandatario mexicano y Trump sobre la propuesta del magnate para que el Gobierno de México pague por el muro fronterizo. Mientras Trump aseguró que en la reunión no discutieron quién pagaría la barrera fronteriza, Peña Nieto ha afirmado en varias ocasiones que durante su encuentro privado con Trump fue "enfático en señalarle que México de ninguna manera pagaría el muro". La exsecretaria de Estado se reunió por última vez con Peña Nieto en México en 2014. Fuente: Globo Visión.