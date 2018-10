BRAD PITT SE BURLA DE DONALD TRUMP

10:05 a.m.

La estrella de Hollywood Brad Pitt dice no entender a qué se refiere Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de los EEUU, cuando habla de "recuperar a nuestro país".

"¿Qué quiere decir? ¿Recuperar a nuestro país? ¿Alguien por favor me lo puede explicar? ¿Adónde fue?", bromeó el actor de 52 años durante una extensa entrevista para The New York Times Style Magazine, una publicación mensual estadounidense.

Ya de un modo más serio, el marido de Angelina Jolie tomó una frase de The Big Short (cinta en la que participó y que estuvo nominada al Oscar a la mejor película) para tratar de entender por qué hay muchas personas apoyan al magnate. "Cuando las cosas comienzan a salir mal y no podemos encontrar el porqué, empezamos a crear enemigos", afirmó.

FUENTE: INFOBAE