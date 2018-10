08, Septiembre, 2016 08, Septiembre, 2016 1:22 p.m. 1:22 p.m.

NIÑOS SIRIOS INTENTAN SUICIDARSE CADA VEZ MÁS

El pueblo asediado de Madaya (Siria) está viendo un aumento preocupante en los intentos de suicidios en niños mientras la guerra continúa, advierten grupos de derechos humanos. Al menos seis niños y adolescentes y siete adultos han intentado suicidarse en los últimos dos meses, dijo en un comunicado la organización Save the Children. Antes de que el pueblo fuera asediado no había casi casos de suicido, añaden. "Los niños están psicológicamente acabados. Cuando hacemos actividades como cantarles, no reaccionan para nada, no se ríen como lo harían normalmente", dice una profesora del pueblo según el reporte. "Dibujan imágenes de niños mutilados por la guerra, o tanques, o el asedio y la falta de comida". “Cientos de personas están sufriendo de problemas psicológicos y mentales, incluyendo depresión severa y paranoia, a menudo exacerbada por las condiciones en las que viven”, dice el comunicado. El reporte llega después de un informa de UNICEF que dice que casi 50 millones de niños en el mundo son refugiados o inmigrantes. Madaya, un pueblo de 40 mil habitantes al noroeste de la capital Damasco, ha estado asediado desde julio del año pasado, alejado de las fuerzas del gobierno de Siria y de Hezbollah, el aliado del Líbano. También está plagado de minas antipersonales, a pesar de los esfuerzos. Además de los problemas de salud mental, los niños del pueblo ni siquiera tienen acceso a "tratamiento médico básico". La ONG dice que hay reportes de un brote grave de meningitis. "Los equipos de la ONU han sido testigos de escenas que perseguirán sus almas", dijo Ban. "Los ancianos, los niños, las mujeres y hombres están en los huesos: demacrados, muy desnutridos, tan débiles que apenas pueden caminar y desesperados por el más mínimo bocado". La guerra civil de Siria no sólo ha sido uno de los conflictos más sangrientos en el mundo hoy, sino uno de los más complicados. Fuente: CNN.