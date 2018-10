10, Septiembre, 2016 10, Septiembre, 2016 1:07 p.m. 1:07 p.m.

11 TURISTAS RESCATADOS EN AGUAS DOMINICANAS

Una embarcación con once personas a bordo que desapareció en República Dominicana fue localizada en la tarde del viernes cerca de la bahía de Luperón y Punta Rusia (norte), informaron fuentes navales. Los ocupantes, nueve turistas de origen estadounidense, canadiense y dos dominicanos se encuentran sanos y salvos. Los turistas y los tripulantes habían salido de la zona costera del Cambiaso en la lancha My Father para realizar en una excursión marítima y después de que las autoridades perdieran contacto con ellos los reportaron como desaparecidos. Los turistas y los tripulantes habían salido de la zona costera del Cambiaso en la lancha My Father para realizar una excursión marítima. Los turistas, que se encuentran de vacaciones en República Dominicana, decidieron dar un paseo por la zona marítima del Atlántico, a pesar de la advertencia meteorológica existente para que las embarcaciones no se aventuraran en el mar debido al oleaje anormal. La búsqueda de los desaparecidos, cuyas identidades no fueron facilitadas por las autoridades, comenzó en torno al mediodía y en las labores participaron miembros de la Fuerza Aérea Dominicana, embarcaciones de la Armada, del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y de la Defensa Civil. Fuente: Globo Visión.