20% DE CHILENOS NO VOTARÁ EN ELECCIONES PRESIDENCIALES

Un 20% de los chilenos aseguró que no votará en las siguientes elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre de 2017, según una encuesta difundida hoy por la consultora Plaza Pública Cadem. Según el sondeo, un 48% de los chilenos "definitivamente irá a votar" mientras que un 20% dijo que "probablemente" lo haría. En tanto, un 20% aseguró que "no irá a votar", mientras que un 10% sostuvo que "probablemente" no concurrirían. Para las elecciones presidenciales se cuenta con un padrón electoral de 14 millones de electores. La aprobación a la presidenta Bachelet subió esta semana hasta el 20%, uno de sus peores registros desde que asumió este Gobierno, mientras que la desaprobación bajó en un 71%. Respecto de la evaluación del gabinete, el rechazo el equipo se situó en un 79%, mientras que la aprobación se mantuvo en un 13%. La encuesta se realizó entre el pasado 7, 8 y 9 de septiembre a través de 485 entrevistas telefónicas y 220 cara a cara con ciudadanos mayores de edad de todo el país, con un margen de error del 3,7% y un nivel de confianza del 95%. Fuente: Globo Visión.