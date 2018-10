21, Septiembre, 2016 21, Septiembre, 2016 9:25 a.m. 9:25 a.m.

FRANCIA PIDE SANCIONES POR USO DE ARMAS QUÍMICAS

None

El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean Marc Ayrault, pidió al Consejo de Seguridad de la ONU la adopción de sanciones contra autores de ataques con armas químicas en Siria. "No se debe permitir que ningún crimen pase en silencio, aún a costo de una tregua. No hay paz si hay impunidad, y el Consejo de Seguridad debe actuar, bajo su capítulo 7, para condenar estos ataques y sancionar a sus autores", expresó el jefe de la diplomacia francesa. Asimismo, recordó que un informe de la ONU había establecido la responsabilidad del Gobierno de Damasco en ataques con armas químicas en el norte de Siria en 2014 y 2015. En ese sentido, propuso "la implementación de un dispositivo de control y de seguimiento del cese de hostilidades", e incluso distribuyó a los cancilleres un documento no oficial donde se delinea un sistema conjunto de vigilancia de la tregua. Ayrault también sugirió al Consejo de Seguridad que se exija a las autoridades de Damasco que ordenen el acuartelamiento de todas sus tropas. Fuente: Globo Visión.