28, Septiembre, 2016 28, Septiembre, 2016 1:45 p.m. 1:45 p.m.

“NO SOPORTO CÓMO NOS TRATAN”: EL EMOTIVO DISCURSO CONTRA EL RACISMO DE UNA NIÑA

None

El video de una niña de nueve años acaba de emocionar al mundo por la crudeza con la que se refiere al racismo en los Estados Unidos. Zianna Oliphant habló el martes en una audiencia municipal abierta en la ciudad de Charlotte, escenario de violentas protestas por la muerte de un joven afroamericano a manos de la policía local. "He nacido y crecido en Charlotte. Y nunca me he sentido de esta manera hasta ahora; no puedo soportar la forma cómo nos tratan", dijo la pequeña Oliphant con lágrimas en los ojos. "Somos personas afroamericanas y no deberíamos tener que sentirnos así. Tenemos que protestar porque ustedes nos están tratando mal. Hacemos esto porque lo necesitamos y tenemos derechos", agregó la niña. La reunión fue organizada por la alcaldía de Charlotte para evaluar el problema generado por la muerte de afroamericanos en intervenciones policiales. Decenas de personas tomaron la palabra, pero fue la intervención de Zianna la que conmovió a la audiencia.