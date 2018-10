28, Septiembre, 2016 28, Septiembre, 2016 1:50 p.m. 1:50 p.m.

POSIBLE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN TUNGURAHUA EN ECUADOR

El Instituto Geofísico de Ecuador (IGEPN) —encargado de hacer seguimiento a la actividad volcánica de ese país— reportó este martes un incremento del número de sismos en el volcán Tungurahua, que se encuentra en el límite de las provincias de Chimborazo y Tungurahua, a unos 140 kilómetros al sur de la capital, Quito. Según el informe número 8 del Instituto Geofísico de Ecuador ha habido un incremento del número de sismos de Largo Periodo (LP) y la aparición de pequeños episodios de temblores. “Desde el 24 de septiembre a las 14h00 (tiempo local) se ha registrado un nuevo incremento en la actividad sísmica interna del volcán, en el número de sismos LP y episodios de temblor en zonas cercanas al cráter”, informó el Instituto Geofísico. Las autoridades ecuatorianas estiman que es posible que el Tungurahua haga erupción en un término de corto plazo, es decir, en días o incluso horas. Según el Instituto Geofísico es posible que se presenten potencialmente dos escenarios: el primero y más probable, una "reactivación rápida" que conllevaría a una gran columna eruptiva y flujos de gases volcánicos calientes y hasta materiales sólidos. Por otra parte, podría presentarse una situación con explosiones moderadas y caídas de ceniza principalmente. En caso de que el Tungurahua haga erupción sería la segunda vez en este año. En marzo el volcán hizo erupción, emanando vapor y ceniza de manera controlada, que alcanzaron una altura de 2 kilómetros. Las emisiones del volcán no causaron mayores daños a la población aledaña. En ese entonces el IGEPN reportó incandescencia en el cráter y bloques que rodaron hasta 500 metros bajo la cumbre y se registró caída de ceniza en la zona occidental del volcán. "Ese es uno de los problemas críticos de este volcán: la ocurrencia de flujos piroclásticos de manera relativamente frecuente y ocurren en cualquier momento. Por eso es necesario mantener esta alerta”, le dijo a CNN en Español Alexandra Alvarado, directora del Instituto Geofísico de Ecuador en una conversación telefónica. Este martes las autoridades informaron que el volcán mantiene una “actividad eruptiva alta”, pues en la noche del lunes se observó “una explosión con descenso de bloques incandescentes unos 1.000 metros bajo el nivel del cráter por todos los flancos”. La Secretaría de Gestión de Riesgo elevó la alerta naranja en la zona de influencia del volcán Tungurahua por su posible reactivación. Hay una preparación especial para la población para que quienes viven en la zona de influencia del volcán evacúen en las noches a los refugios que han dispuesto las autoridades para que duerman allí y en el día regresen a sus actividades normales, según Alvarado. Esto para evitar que en el periodo más crítico puedan estar en un lugar seguro. Además, se activan otros protocolos como el control estricto del volcán y la población está mucho más atenta de lo que ocurre. Las autoridades no entregaron una cifra de a cuantas personas cobija la alerta naranja, pero estiman que los poblados afectados no tienen demasiados habitantes.