MADURO APRUEBA PRESUPUESTO 2017 A GOLPE DE DECRETOS

El presidente de Venezuela, Maduro prefirió presentar los Presupuestos Generales para 2017 rodeado de muertos ilustres, en el Panteón Nacional, para minutos más tarde, ya en la calle, entregárselos simbólicamente a un grupo de sus seguidores. El "pueblo" aprobó el documento presidencial con la fuerza de sus gritos. Todo quedó así en la casa revolucionaria: redacción del decreto "con rango, valor y fuerza de ley", su firma y la presentación al país. "Frente a una Asamblea Nacional que está de espaldas a la Constitución, realicé una consulta al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para que se indicara qué hacer con el presupuesto 2017, necesario para mantener toda la inversión social de los venezolanos", arengó el primer mandatario. "Nada ni nadie podrán conmigo, con el sueño de esta patria", añadió. La nueva arremetida de Maduro contra el parlamento y el recrudecimiento de la persecución contra la oposición rodean la nueva visita del ex presidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, recién llegado a Caracas y que se reunirá en breve con el presidente, según anunció él mismo.Maduro incluso amenazó a las gobernaciones y alcaldías que no firmen el decreto con no trasladarles los recursos económicos que les corresponden. "El año que viene será un año para el despegue y la consolidación de la Patria de Bolívar y Chávez. Será un año para el levante económico de la patria", subrayó el primer mandatario. El chavismo se ampara en la emergencia económica y el estado de excepción para no convocar las elecciones regionales, pese a que los gobernadores cumplen mandato a mediados de diciembre. El Mundo