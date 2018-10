MILITARES RESPALDAN A LULA DA SILVA POR EL POSIBLE ARRESTO

6:48 a.m.

None

Militantes de izquierda y movimientos sociales realizaron la madrugada del lunes una vigilia para protestar contra el posible arresto del ex presidente, implicado en las investigaciones por corrupción en la petrolera estatalMás de 100 personas se congregaron desde la noche del domingo frente al departamento de Lula en San Bernardo de Campo, municipio de la región metropolitana de San Pablo y cuna de los movimientos sindicales que dieron origen ala comienzos de la década del 80. La protesta se convocó a través de las redes sociales en medio del fuerte rumor en los medios sobre el posible arresto este lunes de Lula, que todavía goza de gran popularidad y que se sentará en el banquillo de los acusados por tres investigaciones.El ex presidente se enfrenta a dos juicios por corrupción, en ambos casos por recibir presuntos pagos y favores de dos constructoras, y en el tercero por haber tratado de callar a un testigo que lo señala como uno de los cabecillas de la red que saqueó a Petrobras durante al menos una década. En la vigilia participaron correligionarios políticos de Lula y líderes de organizaciones sindicales y movimientos sociales que lo apoyan. Los manifestantes portaban carteles con la foto de Lula y mensajes de apoyo y de "no prisión". También fueron amarrados a un árbol globos de color blanco con letreros. EFE