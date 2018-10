17, Octubre, 2016 17, Octubre, 2016 11:23 a.m. 11:23 a.m.

CIERRAN LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA CADENA RUSA RT EN REINO UNIDO

Las cuentas bancarias de la emisora de TV Rusia Today (RT) en el Reino Unido serán cerradas, se anunció este lunes, en otra muestra de la tensión creciente entre Occidente y Moscú. La editora en jefe de la cadena de noticias rusa, Margarita Simonyan, informó este lunes que "todas las cuentas" de la cadena en el NatWest bank fueron cerradas y que esa decisión era "final", según le informaron desde el banco. "¡Larga vida a la libertad de expresión!", ironizó en su cuenta de Twitter. En una carta, el banco dijo que el Royal Bank of Scotland, al que pertenece NatWest, no proveerá más servicios a RT y que "no está preparado para entrar en ninguna discusión al respecto". Las cuentas serán cerradas definitivamente el 12 de diciembre. Si bien no es claro si el Gobierno británico ha estado detrás de la decisión, el Foreign Office estaba al tanto de la noticia, según informó el diario The Guardian, que traerá dificultades a las operaciones de RT en el Reino Unido. Sin embargo, este lunes RT aseguró que seguirá operando en ese país. Los gobiernos de los Estados Unidos y el Reino Unido afirmaron el domingo que estaban considerando nuevas medidas de sanción contra Moscú en represalia por el continuo bombardeo de las fuerzas rusas sobre la población civil del este de Alepo, en Siria.