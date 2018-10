"EL LUGAR DE MI ESPOSA ES LA COCINA"

4:33 a.m.

El presidente de, Muhammadu Buhari no tomó amablemente los reportes del viernes de que su esposa quizá no apoye su reelección:, dijo. Elde Buhari se produjo durante una conferencia de prensa en Berlín junto con una de las mujeres más poderosas del mundo, la canciller alemana,"No sé a qué partido pertenece mi, pero, mi sala de estar y las otras habitaciones", dijo el presidente, cuya popularidad en el país ha caído en picado en medio de una profunda recesión. Buhari estaba respondiendo a una entrevista de la BBC en la que su esposa, Aisha, una mujer de negocios y activista, cuestionó su liderazgo y sugirió que quizá no respalde su intento de reelección. Buhari fue juramentado como Presidente en mayo de 2015.