SEÑALAN AL CHAVISMO DE DESVIAR U$11.000 MILLONES DE PDVSA ENTRE 2004 Y 2014

En un nuevo escándalo de corrupción que salpica a la petrolera estatal, la oposición venezolana denunció este miércoles una malversación de unos 11.000 millones de dólares entre 2004 y 2014. La información fue revelada luego de una investigación dirigida por la Comisión de Contraloría de laLa AN, con mayoría opositora, presentará luego un informe donde detalla las acusaciones. Pero en una presentación previa, el diputado y presidente de la comisión, Freddy Guevara, indicó que la corrupción en la petrolera ha sido de amplia escala. "Estamos hablando de 11.000 millones de dólares que no se pueden justificar. Once mil millones de dólares que no hay forma de saber dónde están, por qué se utilizaron, en qué se utilizaron", señaló.La comisión enfocó su investigación en el período en el que Rafael Ramírez, actual representante de Venezuela anteejerció la presidencia de la petrolera estatal. PDVSA ha estado envuelta en varios escándalos de corrupción en los últimos años. En junio, un empresario venezolano se declaró culpable en Estados Unidos de cargos por participación en una trama corrupta de unos mil millones de dólares para obtener contratos con la petrolera. Y el año pasado, la autoridad financiera de Andorra intervino la Banca Privada de Andorra (BPA) a raíz de una denuncia depor presuntas malas prácticas, que involucran el lavado de unos 4.200 millones de dólares de fondos deLa compañía petrolera, por su parte, hasta el momento no se manifestó sobre estas acusaciones, pero en el pasado ha denunciado que es víctima de una "campaña de desprestigio" internacional. TOMADO DE INFOBAE.COM