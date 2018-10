25, Octubre, 2016 25, Octubre, 2016 9:22 a.m. 9:22 a.m.

SANTOS DIALOGA CON OPOSITORES DE ACUERDOS DE PAZ

El premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, ha solicitado a los líderes del “no” al acuerdo de paz con las FARC, a reunirse este martes en el Palacio de Nariño, sede presidencial, para informarlos del proceso con la guerrilla, informó el diario El Mundo. Según una carta que dieron a conocer allegados a la presidencia, el diálogo es “con el fin de mantenerlos informados de los avances de este proceso, y como les pude comunicar personalmente al ex presidente Andrés Pastrana y a la doctora Marta Lucía Ramírez, he convocado mañana 25 de octubre a una reunión de ustedes con miembros del equipo negociador del Gobierno, aquí en la Presidencia". Entre los líderes figura el ex presidente, Álvaro Uribe, aunque no aparece en la misiva.