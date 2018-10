26, Octubre, 2016 26, Octubre, 2016 5:51 a.m. 5:51 a.m.

EE.UU SE ABSTUVO DE VOTAR A FAVOR DEL EMBARGO A CUBA

Estados Unidos se abstuvo este miércoles de votar a favor del embargo comercial, económico y financiero que le impuso a Cuba ante la Asamblea General de la ONU en octubre de 1960. Se trata de un hecho histórico, pues es la primera vez en 25 años, desde que La Habana exige el fin de la medida ante la ONU, que EE.UU. no votó a favor de su propia ley. Un hecho que se produce durante los últimos meses de administración que le quedan al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien de esta manera cumple con su intención de levantar el embargo a Cuba, algo que dijo cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países en julio de 2015. No obstante, a pesar de la histórica abstención, el embargo solo puede ser levantado por el Congreso estadounidense, que es de mayoría republicana y aboga por mantenerlo. Según datos que consigna BBC Mundo, en las 24 votaciones anteriores, EE.UU. rechazó la petición cubana ante la ONU de levantar el embargo. En la votación de 2015, 191 países se declararon a favor de levantar el embargo, solo Estados Unidos e Israel se declararon en contra de la posición de La Habana y no hubo abstenciones. Para el excanciller, Francisco Aguirre Sacasa este año electoral será decisivo en los Estados Unidos por los comicios de noviembre y la posibilidad que el partido republicano controle el Congreso .