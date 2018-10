INCERTIDUMBRE EN EUROPEOS, DEBIDO A BREXIT

7:03 a.m.

En el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el próximo 3 de noviembre, se llevará a cabo un debate sobre el) y su impacto, este lo hará el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR, en sus siglas en inglés). Luego deldel 23 de junio, la incertidumbre acerca de que si habrá, reina en la población europea. Ya que esto jugaría un gran papel en este continente, que vive tiempos dePreguntas como ¿Qué puede pasar?, ¿Qué posición debería tener la UE y qué posibles soluciones existen?, ¿Cómo reconstruir Europa en un mundo post-europeo? Van a ser parte del debate. En este estarán presentes Douglas Alexander, ex ministro británico para Europa, miembro del Consejo de ECFR; Robert Cooper, diplomático, ex asesor de Javier Solana y Catherine Ashton, ex jefa de la diplomacia comunitaria; María Sahuquillo, redactora de la sección de Internacional del diario El País; y José Ignacio Torreblanca, director de Opinión del diario El País.