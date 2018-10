30, Octubre, 2016 30, Octubre, 2016 3:36 a.m. 3:36 a.m.

DETIENEN AL EX PRESIDENTE SALVADOREÑO ANTONIO SACA

El ex presidente salvadoreño Elías Antonio Saca (2004-2009) fue detenido este domingo por supuesta corrupción, según confirmó un vocero de la Fiscalía General (FGR), luego de detectarse transferencias millonarias hacia un ex secretario. El presidente de la Comisión de Ética y Probidad de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Sidney Blanco, explicó la semana pasada que a nombre de Saca se "movieron" más de USD 15 millones y fueron trasladados a la cuenta de su ex secretario privado Elmer Charlaix, enviado a juicio por enriquecimiento ilícito a mediados de este mes. Según indicó su abogada, el arresto se produjo durante la boda de su hijo. "No se escatimó en violentar un momento tan íntimo y es algo que lamentamos", manifestó Silvia Bonilla, defensora del político, en declaraciones a Elsalvador.com. Junto a Saca, fueron detenidos también los ex secretarios de Juventud César Funes y de Comunicaciones Julio Rank, a quienes se les atribuyen delitos de corrupción. La Fiscalía ha determinado que Tony Saca, actualmente recluido en la División de Antinarcóticos, habría incrementado su patrimonio en casi USD 4 millones durante su mandato. INFOBAE