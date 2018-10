30, Octubre, 2016 30, Octubre, 2016 8:21 a.m. 8:21 a.m.

SANTOS PONE FECHA A NUEVO ACUERDO CON LA FARC

El mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, reiteró su compromiso para lograr un nuevo acuerdo de paz con las FARC, luego de la derrota en el plebiscito que sufrió su gestión, y aseguró que el nuevo documento debe ser alcanzado antes de las fiestas navideñas. "Estamos analizando más de 500 propuestas y conversando con las FARC para alcanzar un nuevo acuerdo, aceptado y aprobado para Navidad. Esa es mi meta", expresó en una entrevista con el semanario inglés Observer, en la previa de su viaje al Reino Unido. Además, indicó que para esa fecha el documento debe ser ratificado, aunque no necesariamente por un nuevo plebiscito. "La incertidumbre es muy riesgosa, porque puede pasar cualquier cosa que haga que el proceso explote", advirtió. El mandatario afirmó que tiene la esperanza de que Álvaro Uribe, su antecesor y férreo opositor a las negociaciones con la narcoguerrilla, se una al proyecto, porque quiere "el máximo consenso posible". Sin embargo, advirtió que si mantiene su oposición "simplemente será aislado", porque no puede frenar el proceso. "Si no lo continuamos, todo terminará", remarcó. Santos también indicó que su opinión sobre las alternativas alcanzadas por la oposición. "Algunas de las propuestas son viables y creemos que las Farc las debe aceptar. Pero otras simpelemente no son viables", consideró. En ese sentido, rechazó las críticas a la justicia transicional (para la reparación de víctimas y un proceso alternativo a los guerrilleros) y otras "propuestas radicales". Por ello, expresó que se están concentrando en las propuestas "prácticas, que realmente mejoren el acuerdo". Respecto al resultado del referendo en el que se impuso el "no" por un margen de 0,4 por ciento, Santos apuntó contra la iglesia católica y evangélica por tener una "agenda ideológica" y de instar a sus fieles para que rechacen el acuerdo. Además, mencionó alternativas para refrendar el nuevo documento, como una votación en el congreso o en los concejos municipales. "Veré cuál le daría la mejor legitimidad, tanto política como legalmente", agregó. INFOBAE