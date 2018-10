31, Octubre, 2016 31, Octubre, 2016 4:14 a.m. 4:14 a.m.

TRUMP SE ACERCA A CLINTON EN SONDEO

None

El candidato republicano, Donald Trump acortó distancias en los últimos días con Hillary Clinton en la carrera por la Casa Blanca, tras la reapertura de una investigación del FBI sobre los correos de la ex secretaria de Estado en el cargo, según las últimas encuestas publicadas en un medio internacional. Además un sondeo de ABC News/Washington Post divulgado este domingo otorgó una ventaja de apenas un punto a Clinton, de 46% de apoyo contra 45% del candidato republicano. En Florida, un estado vital para tener chance de llegar a la Casa Blanca por su peso en el colegio electoral, Trump pasó al frente con 46 por ciento de las adhesiones, contra 42 por ciento para Clinton, según un sondeo de The New York Times Upshot/Siena College Research Institute. A su vez, el índice de FiveThirtyEight, página del reconocido estadístico Nate Silver que agrupa cientos de encuestas según su fiabilidad, redujo en más de dos puntos la posibilidad de una victoria de Clinton desde el viernes, aunque sigue siendo elevada, con un 78,8 por ciento. Aunque las mediciones a nivel nacional siguen pronosticando una victoria de la ex primera dama, Trump no tardó este domingo en hacer alarde de las nuevas estimaciones. "Ahora estamos liderando en muchas encuestas, y muchas de ellas fueron realizadas antes de que se anunciara la investigación criminal", escribió el candidato en Twitter. El jefe del FBI, James Comey, anunció el viernes la reapertura de la investigación (que había sido archivada en julio) sobre el uso de un servidor privado cuando Clinton era secretaria de Estado, sin ceñirse al protocolo de seguridad, ante el descubrimiento de nuevos correos.