CLINTON Y OBAMA CERRARÁN CAMPAÑA EN FILADELFIA

, pondrá punto y final a la campaña electoral en, y lo hará acompañada por ella primera dama, Michelle; su esposo y ex presidentey su hija Chelsea, informó el jueves el vocero de su campaña. Según el portal digital, Infobae, la ex secretaria de Estado ha escogido Filadelfia, la misma ciudad donde se celebró la Convención Nacional Demócrata de la que salió oficialmente nominada como aspirante de su partido el pasado julio, para cerrar la campaña el próximo lunes, en un estado en el que tiene ventaja según las encuestas, pero que es fundamental para su victoria.La actual pareja presidencial se ha vuelto una pieza clave en la campaña demócrata: con una alta popularidad para el final de su mandato -arriba del 54%- Obama ha dedicado la semana final a trabajar por la que espera sea su sucesora en laMientras tanto, el multimillonario tiene previsto su último acto de campaña enen Nuevo Hampshire, en la noche del lunes, aunque su equipo lo ha anunciado de manera discreta y no está claro si será su última aparición previo a la elección.