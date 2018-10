07, Noviembre, 2016 07, Noviembre, 2016 12:21 p.m. 12:21 p.m.

ISRAEL NO PARTICIPARÁ EN CONFERENCIA MUNDIAL DE PAZ

Israel rechazó este lunes participar en la conferencia internacional por la paz que impulsa Francia y pidió a París que no promueva el encuentro, manifestaron hoy dos altos cargos israelíes al enviado francés de la UE, Pierre Vimont, de visita en Jerusalén. "Un acuerdo (de paz) sólo vendrá a través de negociaciones directas entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina (ANP)", transmitieron a Vimont el jefe en funciones del Consejo de Seguridad Nacional israelí, Jacob Nagel, y el asesor del primer ministro, Isaac Moljo, según un comunicado de la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu. "Israel espera que Francia no promueva una conferencia o un proceso en contra de la posición oficial del Estado de Israel", reza la nota. El enviado especial llegó hoy a Jerusalén con el fin de debatir la iniciativa de paz que está promoviendo Francia y que incluye la organización de un foro internacional antes de final de año. Israel se opone a internacionalizar la solución al conflicto y defiende que la negociación debe ser bilateral y no deben tener ni voz ni voto terceras partes.