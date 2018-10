CLINTON: "ESPERO QUE TRUMP SEA UN PRESIDENTE EXITOSO"

5:10 a.m.

#ElectionDay | "Debemos defender los valores estadounidenses" dice Clinton en su discurso de aceptación de la derrota. pic.twitter.com/41dA5s0QYp — 100%NOTICIAS (@CANAL15NIC) 9 de noviembre de 2016

, derrotada por elen las elecciones presidenciales, tomó la palabra este miércoles cerca del mediodía, varias horas después de darse a conocer los resultados de los comicios que consagraron al magnate como jefe de Estado.y le ofrecí trabajar con el por nuestro país. Espero que sea un presidente exitoso", aseguró la ex secretaria de Estado que se dirigió a sus seguidores y a los medios de comunicación desde el hotel New Yorker de Nueva York, acompañada de su esposo, Bill Clinton, y su hija, Chelsea, y su yerno. La demócrata agregó: "Este no es el desenlace que queríamos (…) pero siento un gran orgullo y gratitud por esta campaña en la que trabajamos juntos. Ustedes representan lo mejor de Estados Unidos". Además prometió seguir luchando por los valores estadounidenses de la mano del magnate de ser posible.