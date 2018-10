10, Noviembre, 2016 10, Noviembre, 2016 7:42 a.m. 7:42 a.m.

EXCANDIDATA PERUANA RECLAMA A PRESIDENTE ACTUAL

Keiko Fujimori excandidata presidencial en Perú arremetió contra el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, a quien le dijo que se ponga a trabajar. Fujimori afirmó que, en los primeros 100 días del gobierno de Kuczynski, ha notado su ausencia en los momentos más críticos, de igual forma la existencia de conflictos sociales, un incremento de la delincuencia, y entre otros problemas. Keiko le expresó al jefe de Estado "póngase a trabajar" refiriéndose a que hace ejercicio con sus ministros en el Palacio de Gobierno, práctica que realizan antes de cada consejo de ministros. La excandidata también habló de su derrota luego de su silencio después de su derrota. "Especulaban, está deprimida, pero no me conocen, eso jamás, eso es para los perdedores, y yo no me siento perdedora" contó Fujimori.