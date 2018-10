10, Noviembre, 2016 10, Noviembre, 2016 9:32 a.m. 9:32 a.m.

CAMPAÑA DE REDES SOCIALES EN AYUDA A VENEZUELA

None

Una campaña de ayuda nació en las redes sociales, esta trata de brindar recetas que se pueden elaborar con los pocos alimentos de acceso a los venezolanos, además de esto les brinda los lugares para encontrar medicamentos gratis o a precio bajo. Su nombre es "Aguantando la Pela", Richard Hernández de sus iniciadores explicó en qué consiste el proyecto que en menos de seis meses consiguió más de 90 mil seguidores en las redes sociales. Sin etiquetas políticas, este grupo trata de ayudar al pueblo venezolano, "En nuestro grupo hay personas de todas las tendencias políticas. Estamos enfocados en lo que nos une, no en lo que nos separa (…) Todos necesitamos la misma ayuda", indicó Hernández. "Ante la situación en la cual los alimentos con los cuales estábamos acostumbrados en nuestra dieta básica, como pasta, arroz, aceite, azúcar, margarina, mayonesa, salsa, productos enlatados, rápidamente comenzaron a desaparecer de los anaqueles (…) la propuesta ha sido aprender a utilizar las cosas que sí se consiguen, la verdura, la fruta, hortalizas, legumbres…", platicó Hernández. Este aporte no solo se ha quedado en el plano virtual, ya que también se han hecho reuniones en plazas públicas y parques para llevar algo de ayuda a las personas que no poseen acceso a Internet.