14, Noviembre, 2016 14, Noviembre, 2016 10:25 a.m. 10:25 a.m.

8.5 % DE LA POBLACIÓN MUNDIAL PADECE DIABETES

Este lunes se conmemora la lucha contra la diabetes a nivel internacional. La diabetes es una enfermedad crónica no transmisible que inicia cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza con eficacia la insulina que genera. A nivel mundial, el 8.5 % de los adultos padece de diabetes. La obesidad es el primer factor de riesgo. En la diabetes tipo 1, el paciente necesita inyecciones para sobrevivir y, en la diabetes tipo 2, el organismo no utiliza adecuadamente la insulina que produce. El segundo tipo es el más común. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), "entre las posibles complicaciones se incluyen: ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, amputación de piernas, pérdida de visión y daños neurológicos".