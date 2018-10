23, Noviembre, 2016 23, Noviembre, 2016 10:54 a.m. 10:54 a.m.

¡INCREÍBLE! RECONOCIDO YOUTUBER ERA VÍCTIMA DE BULLYNG

None

El chileno Germán Garmendia, de 26 años, es el segundo youtuber con más suscriptores del mundo y relata el acoso que le infringieron otros niños cuando tenía doce años. No es la primera vez que aborda el bullying, precisamente la temática de Cambia, el primer videoclip de su banda, Ancud, publicado un día después del vídeo en el que cuenta los episodios que sufrió en su infancia. Garmendia, quien cuenta con más de treinta millones de suscriptores en su canal principal, ‘Hola soy Germán’, y con casi dieciséis en el canal ‘Juega Germán’, al que ha subido un vídeo alejado de sus registros habituales, el humor y los videojuegos. “Desde que era pequeño era un persona bastante tímida e introvertida”, dice el youtuber para comenzar su relato. Su madre le apuntó a clases de teatro para que mejorase sus habilidades sociales. Entonces se cruzó con el grupo de personas que le amargaron parte de su infancia: “Toda esa timidez no me hacía el tipo más popular del lugar. Me convertí en el blanco para personas que hacían bullying”. Su autoestima no empezó a remontar hasta hace cinco años, “cuando me di cuenta de que ser diferente no está mal”. Entonces llegó a YouTube, donde triunfa a base de chistes sobre lugares comunes y situaciones cotidianas. “Ser diferente te puede hacer llegar a treinta millones de suscriptores”, comenta entre risas. Otros youtubers en español han tratado el bullying en sus vídeos. Tomado de El País