26, Noviembre, 2016 26, Noviembre, 2016 5:52 a.m. 5:52 a.m.

MILES DE SURCOREANOS PIDEN DIMISIÓN DE LA PRESIDENTA

Centenares de miles de surcoreanos ocuparon las calles del centro de Seúl por quinto sábado consecutivo para pedir la dimisión de su presidenta, Park Geun-hye, implicada en el sonado caso de corrupción de la "Rasputina coreana". "A la presidenta no le importa la gente, no tiene respeto por el país. Es obvio que todo el mundo quiere que dimita, pero no lo escucha y sigue aferrándose al poder", declaró a Efe Lee Eun-ji, de 27 años, que portaba uno de los omnipresentes carteles rojos con el lema "Park dimisión". La manifestación se produce en un momento en el que Park se resiste a dimitir a pesar de los llamamientos casi unánimes de los diputados, los fiscales, los medios de comunicación y la ciudadanía por el mayor escándalo político de los últimos años en Corea del Sur. La presidente fue señalada por los fiscales como cómplice de Choi Soon-sil, su amiga íntima bautizada popularmente como la "Rasputina coreana". Choi está acusada de haber intervenido en asuntos de Estado a pesar de no ostentar cargo público alguno y haber extorsionado a empresas para obtener cuantiosas sumas de dinero que se habría apropiado parcialmente, entre otros actos ilícitos.