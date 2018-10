01, Diciembre, 2016 01, Diciembre, 2016 9:57 a.m. 9:57 a.m.

PRESIDENTE DE FRANCIA NO BUSCARÁ LA REELECCIÓN

None

En un mensaje televisado el presidente de Francia, François Hollande anunció que no será candidato en las elecciones del próximo año. "He decidido que no seré candidato", dijo el socialista, en un mensaje que incluyó arrepentimientos y un repaso por su gestión desde el año 2012. Así, despejó el camino para que su actual Primer Ministro, Manuel Valls, sea el candidato único del Partido Socialista en los comicios del próximo mayo. "De una sola cosa me arrepiento, y es de haber propuesto la caducidad de la nacionalidad", en relación al polémico proyecto que pretendía quitar la ciudadanía a los ciudadanos franceses que tuvieran algún vínculo con el terrorismo. "Creí que nos iba a unir, y en cambio nos dividió", agregó Hollande sobre el proyecto que finalmente fue retirado.