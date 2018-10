23, Diciembre, 2016 23, Diciembre, 2016 10:17 a.m. 10:17 a.m.

ANUNCIAN VACUNA 100% EFICAZ CONTRA EL ÉBOLA

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció una vacuna de origen canadiense contra el ébola que podría tener hasta un 100% de eficacia. Esta enfermedad causó más de 11 mil muertos en África occidental. Ningún caso de ébola fue encontrado entre las cerca de 6 mil personas que recibieron el año pasado esa vacuna en Guinea, frente a los 23 casos de personas no vacunadas. “Claramente que la vacuna es muy eficaz y podría tener una eficacia de hasta 100%", declaró a la AFP la doctora Marie-Paule Kieny, subdirectora general de la OMS. “Finalmente tras 40 años, tenemos ahora a priori una vacuna eficaz contra la enfermedad del Ébola”, aseguró el científico estadounidense independiente Thomas Beisbert en la revista médica The Lancet, que publica el viernes los resultados finales del ensayo. Estos confirman que la vacuna rVSV-ZEBOV presenta una eficacia de 100% en los diez días posteriores a su administración por inyección intramuscular de una dosis en una persona no infectada pero en contacto con enfermos. La vacuna, cuyos derechos de comercialización compró la firma estadounidense Merck, podría ser registrada en 2018.