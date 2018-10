FUJIMORI VUELVE A PRISIÓN Y SE QUEJA DE LAS CONDICIONES CARCELARIAS

Lea también: EXAGENTES DE PINOCHET PIDEN PERDÓN POR CRÍMENES

El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, regresó a la cárcel luego de haber sido internado en una clínica durante dos días a causa de un quiste en el páncreas. Luego de ser llevado a la prisión, Fujimori se quejó, en su cuenta de Twitter, porque supuestamente cortaron los servicios de agua y luz en la cárcel donde cumple su condena. “Ayer regresé (al penal) después de varios exámenes médicos. Me encontré sin energía eléctrica, tampoco (había) agua”, lamentó el exmandatario peruano.De igual forma, Fujimori aclaró en la red social que no pide privilegios, solamente las “condiciones mínimas para sobrevivir” en la cárcel. “Esta prisión me mata lentamente ¡Necesito agua!”, demandó Fujimori. Recientemente, el Gobierno de Perú declaró “inadmisible” la petición de indulto humanitario en beneficio de Fujimori por no reunir los requisitos formales, explicó la titular del Ministerio de Justicia de Perú, Marisol Pérez Tello, citada por Infobae. Esta solicitud de perdón fue presentada por Cesáreo Vargas Trujillo, presidente del Organismo Nacional de los Derechos Humanos en el Perú. Fujimori fue condenado en 2009 por crímenes de lesa humanidad. Foto: Andes