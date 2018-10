5 HECHOS IMPORTANTES QUE PASARON INADVERTIDOS EN CENTROAMÉRICA EN 2016

11:08 a.m.

Problemas de democracia en Nicaragua

Destitución del presidente guatemalteco Otto Pérez Molina

Corrupción en El Salvador

El regreso del péndulo en Honduras

Victoria de El Salvador contra las grandes mineras

En 2016, ocurrieron en Centroamérica cinco hechos relevantes que no tuvieron tanta cobertura por la prensa internacional, a excepción de otros temas, como los cambios de gobierno y los desastres naturales. A continuación, presentamos una lista, elaborada por la BBC, sobre cinco eventos importantes que sucedieron en Centroamérica “cuando el mundo no estaba viendo”. Para elaborarla, la BBC consultó a Carlos Dadafundador y exdirector del periódico digital salvadoreño El Faro.En 2016, el presidente Ortega presentó “la más descarada nominación de su esposa (Rosario Murillo) a la vicepresidencia de Nicaragua”, según Dada. “Muy pocos medios llamaron la atención sobre el atentado a la democracia que hubo ahí”, añadió el periodista salvadoreño. Según el Consejo Supremo Electoral, Ortega obtuvo el 72,44 % de los votos, no obstante, la oposición denunció que los resultados fueron cambiados. Antes de que se realizaran los comicios del 6 de noviembre , el Parlamento de Nicaragua destituyó a 28 diputados opositores, por tanto, “fue una elección sin candidatos y sin participación ciudadana”, aseguró Dada. AFP El mandatario de Guatemala Otto Pérez Molina fue llevado a los tribunales por presunta corrupción en 2015 y, a inicios de 2016, Jimmy Morales tomó posesión de la presidencia en el país centroamericano. Los medios locales se enfocaron en el pasado de Morales, pues él se dedicaba a la comedia. Para Dada, en ese país centroamericano ha habido un “lento y discreto aislamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por parte de las instituciones del Estado guatemalteco”, puesto que esta institución se ha convertido en un “estorbo” para las personas que obtienen el poder en esa nación. La CICIG lideró la investigación en contra de Pérez Molina.Como lo explica Dada, la noticia del año en El Salvador fue “el destape de la tremenda corrupción que ha habido en los gobiernos de derecha y de izquierda”. La corrupción “por fin está siendo perseguida. Y esto sí que es insólito, inédito”, aseveró Dada. Los tres últimos presidentes salvadoreños han sido investigados por supuesta corrupción: Francisco Flores (1999-2004), Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014). Flores falleció a inicios de 2016 a causa de una hemorragia cerebral. Saca fue detenido y está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito, mientras que Funes solicitó asilo político en Nicaragua. Asimismo, a finales del 2016, el exdirector del Seguro Social salvadoreño, Leonel Flores, fue condenado por enriquecimiento ilícito. Según Dada, es la primera vez que un salvadoreño es condenado por ese delito.En Honduras, las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia “abren la vía para la reelección del presidente Juan Orlando Hernández en 2018”, expuso Dada. Hace unos seis años, hablar de reelección en Honduras era un “atentado a la Constitución”. Aunque en 2015, un expresidente y la familia más rica de Honduras fueron acusados de presunta corrupción, en 2016 “las cosas regresaron a su cauce normal, que es el reasentamiento del poder económico en complicidad con el poder político”. Dada informó que el Gobierno ha dado en concesión casi el 30 % del territorio hondureño. AFP El Salvador fue demandado por la minera canadiense Pacific Rim —actualmente, propiedad de OceanaGold— ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con sede en Washington, porque le negó a la empresa el derecho a recibir permisos de explotación. El tribunal de arbitraje le ordenó a la OceanaGold el pago de ocho millones de dólares en costos legales.