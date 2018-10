04, Enero, 2017 04, Enero, 2017 4:40 a.m. 4:40 a.m.

102 HERIDOS EN DESCARRILAMIENTO DE TREN EN ESTADOS UNIDOS

Al menos 102 personas resultaron heridas incluyendo a tres personas con lesiones graves, tras el descarrilamiento de un tren del distrito de Brooklyn, New York informaron los servicios de emergencia de esa ciudad estadounidense. Testigos citados por medios locales indicaron que al parecer, la unidad no hizo una para completa al entrar en la terminal y chocó con los topes de una vía muerta. El accidente se dió a las 8:30 de la mañana hora New York, en plena hora pico informó el portal Infobae.