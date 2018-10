TRUMP ANUNCIA NUEVA CONFERENCIA DE PRENSA

Leer también LA CAMPAÑA DE TRUMP EXPULSA A JORGE RAMOS DE RUEDA DE PRENSA

I will be having a general news conference on JANUARY ELEVENTH in N.Y.C. Thank you. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de enero de 2017

A través de su cuenta en Twitter, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump anunció una conferencia de prensa pautada para el próximo 11 de Enero en New York.Se espera que en esta conferencia aborde detalles de cómo manejará su imperio y su roll como mandatario estadounidense para evitar conflictos de intereses entre ambas facetas, publicó Infobae.La última vez que el magnate enfrentó a periodistas en una conferencia fue en Julio 2016 durante su etapa como candidato a la Casa Blanca. Desde su elección como presidente del gigante angloamericano el pasado 8 de noviembre, Trump no ha brindado conferencias y se ha limitado a entrevistas con The New York Times, comunicados y expresiones a través de la red social antes mencionada. Esperamos que en esta ocasión no expulse a ningún periodista, como lo hizo con el latino Jorge Ramos en la conferencia pasada.