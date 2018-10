05, Enero, 2017 05, Enero, 2017 10:04 a.m. 10:04 a.m.

MUJER DA A LUZ A SEXTILLIZOS

Una mujer dio a luz a sextillizos, dos niñas y cuatro niños, quienes se encuentran en estado de salud "delicado", informó el Instituto Nacional del Seguro Social (ISSS) de El Salvador. La madre de los neonatos fue identificada como Sara Gabriela Orellana Lazo, de 29 años, quien ingresó al Hospital Nacional "1° de Mayo" con 28 semanas de gestación y dio a luz la mañana del miércoles a lo 6 bebés que están recibiendo los "cuidados necesarios", ya que su estado de salud es "delicado", indicó la institución en un comunicado. La fuente detalló que el primer bebé nació a las 6:53 am, con un peso de 600 gramos y talla 36 centímetros; un minuto más tarde nació el segundo niño con un peso de 850 gramos y peso de 35 centímetros. Luego, a las 6:55 am, nació una niña con 860 gramos y talla 35 centímetros, posteriormente nació el cuarto bebé con 1.060 gramos y 33 centímetros de talla, amplió la entidad. El quinto y sexto bebés nacieron a las 6:57 am, con un peso de 970 y 920 gramos, respectivamente, y ambos con una talla de 35 centímetros. Al igual que los bebés, la madre se encuentra en proceso de recuperación.