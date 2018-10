SEGUNDO TIROTEO EN AEROPUERTO DE FLORIDA

9:11 a.m.

Lee más: AL MENOS 5 MUERTOS DEJA TIROTEO EN AEROPUERTO DE FLORIDA

Después de que al menos cinco personas murieran este viernes en un tiroteo en el, Estados Unidos, se produjo, según la Dirección de Seguridad en el Transporte (TSA, por su sigla en inglés). El presunto responsable del primer tiroteo fue identificado por las autoridades como, y que vive en Nueva Jersey, según varias fuentes que confirman que el sospechoso portaba una identificación militar.Por lo que respecta al, los disparos, informó el canal Fox News, se registraron en el garaje situado entre los terminales 1 y 2 del aeródromo del sur de, y el autor no ha sido detenido. Estese produce después de que la alcaldesa del citado condado, Barbara Shareif, asegurase que no hay pruebas de que el autor de los disparos, ya detenido por las autoridades, haya "actuado en complicidad con otros". El, no obstante, indicó a través de Twitter de que hay un "tirador activo" en el aeropuerto, instalaciones que han sido "cerradas". El presidente electo,, dijo a través de Twitter que sigue de cerca la "terrible situación en Florida" y habló con el gobernador del estado,, que se está trasladando al aeropuerto de Fort Lauderdale para ser informado de lo sucedido.