BARACK OBAMA DIO SU ÚLTIMO DISCURSO COMO PRESIDENTE

LEE TAMBIÉN: MICHELLE OBAMA LLORA EN SU ÚLTIMO DISCURSO

El presidente de los Estados Unidos,, comenzó este martes sudando las gracias a todos sus compatriotas por haberle hecho un "mejor" mandatario y un "mejor hombre" durante estos últimos ocho años, publicó el medio Infobae.en el centro de convenciones McCormick Place de Chicago, con capacidad para unas 20.000 personas, y fue interrumpido al comienzo de su discurso con gritos de "Four more years" ("Cuatro años más"). En un discurso de aproximadamente de una hora,pasó revista a la situación actual del país y alertó a los estadounidenses que la superación de diferencias se tornó un imperativo.evitó de forma evidente hacer referencias críticas a su sucesor, Donald Trump, pero no eludió referirse a los temas que marcaron su campaña. Obama comenzó su discurso recordando sus primero años en Chicago, la ciudad donde se formó como político.", comenzó el presidente. "Fue en barrios no muy lejos de aquí donde comencé a trabajar con grupos de la Iglesia, en las sombras de fábricas de acero que ya estaban cerradas. Fue en una de esas calles donde atestigüé el poder de la fe y la tranquila dignidad de la gente trabajadora. Allí es donde aprendí que el cambio sólo ocurre cuando la gente común se involucra, se compromete y se junta para pedir por ello. Luego de ocho años como su presidente, todavía creo eso. Y no es sólo mi creencia., dijo al inicio de su intervención Obama., dijo ante la ovación del público. Tras esta introducción, Obama habló de la transición de poderes con el presidente electo Donald Trump, quien el 20 de enero asumirá la presidencia. "En 10 días, el mundo será testigo del, manifestó el presidente demócrata. "como el presidente Bush lo hizo conmigo. Porque está en todos nosotros asegurarnos de que el Gobierno puede ayudar a todos los desafíos a los que nos enfrentamos".Una parte importante del discurso fue lade su administración. "", dijo Obama. "Los ricos están pagando un justo porcentaje de impuestos, incluso mientras el mercado bursátil está marcando récords. El desempleo está en una línea más baja en diez años. Las tasa de los que no tienen seguro médico nunca estuvo tan baja. Los costos de la sanidad están en el nivel más bajo en 50 años. Y si alguien puede hacer un plan que es mejor que las mejoras que nosotros hicimos al sistema sanitario –que cubre más gente a un costo menor–, lo voy a apoyar públicamente" dijo. Así defendió Barack Obama los logros de sus ocho años en la Casa Blanca En lo referente a los temas raciales, uno de los más importantes que ha estado en el centro del debate desde la elección de Donald Trump,dijo Obama en referencia a la cuestión racial.Otro tema que estuvo en el centro de la campaña presidencial, y que Obama ubicó entre los logros de su gobierno, fue la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, el presidente manifestó que la protección de los Estados Unidos requiere un esfuerzo que va mucho más allá del aparato militar.afirmó. Y agregó:Finalmente, el presidente cerró su discurso con un llamado a los ciudadanos estadounidenses a defender los valores republicanos y la constitución nacional. "Gracias. Que Dios los bendiga. Y que Dios continúe bendiciendo a los Estados Unidos de América". Más tarde, el presidente utilizó su cuenta de Twitter para volver a despedirse de los ciudadanos estadounidenses. "Gracias por todo. Mi último pedido es igual que el primero. Les pido que crean no en mi capacidad para crear el cambio, sino en la de ustedes".