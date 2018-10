18, Enero, 2017 18, Enero, 2017 11:39 a.m. 11:39 a.m.

RUSIA EXTIENDE ASILO A SNOWDEN HASTA 2020

None

Rusia extendió por “un par de años” su asilo al ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos Edward Snowden, anunció este miércoles la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Maria Zakharova. La decisión fue tomada en desafío a una declaración reciente del ex subdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Michael Morell de que el presidente ruso, Vladimir Putin, tendría una gran oportunidad de extraditar a Snowden como un “perfecto obsequio de investidura” para el presidente electo estadounidense Donald Trump. “La esencia de lo que está ofreciendo el ex hombre de la CIA es la ideología de la traición”, dijo Zakharova vía Facebook. El permiso de residencia de Snowden fue extendido hasta el 2020 y pronto cumplirá todos los requisitos legales para solicitar la ciudadanía rusa, declaró el abogado de Snowden, Anatoly Kucherena, citado por la agencia de noticias RIA Novosti. De acuerdo con la ley rusa, una persona que busque la ciudadanía rusa debe vivir en el país un mínimo de cinco años. Snowden, un profesional de la computación que trabajaba para la NSA, huyó a Rusia en el 2013 después de revelar a la prensa miles de documentos clasificados. Es buscado por Washington por cargos de espionaje. Las autoridades rusas le otorgaron inicialmente asilo por un año antes de una extensión de tres años.