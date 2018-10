DONALD TRUMP PIDE AL DIRECTOR DEL FBI QUE SIGA EN SU CARGO

2:19 a.m.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha pedido al director de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), James Comey, que permanezca en su puesto, según informaron medios estadounidenses.

En junio del 2013 el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, nominó a James Comey para relevar a Robert Mueller al frente del FBI.

Según The New York Times, durante la campaña, Trump criticó duramente el FBI y el Departamento de Justicia por no presentar cargos criminales contra Hillary Clinton en relación con su uso de un servidor de correo electrónico personal.

Después que Trump fue elegido en noviembre , dijo en una entrevista televisada a nivel nacional que no se había tomado una decisión sobre si le pediría señor Comey a renunciar.