30, Enero, 2017 30, Enero, 2017 2:52 a.m. 2:52 a.m.

REALIZAN MULTITUDINARIA MARCHA CONTRA EL ABORTO EN EEUU

Con poca o nula presencia de medios de comunicaciòn, decenas de miles de militantes antiaborto se manifestaron el viernes en Washington, convencidos de tener vientos a favor y de poder garantizar una demostración de fuerza. "Estamos viviendo un momento histórico para la defensa de la vida", lanzó desde un podio Mike Pence, el primer vicepresidente de Estados Unidos que asiste a esta "March for Life", la gran reunión anual de quienes se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo. De acuerdo con un medio internacionales, Pence declarò que "La vida está ganando nuevamente en Estados Unidos". El triunfo electoral de Trump y un Congreso controlado por opositores al aborto establecieron un nuevo contexto político que dio esperanzas a los miles de presentes en el National Mall, en las cercanías de la Casa Blanca. "Esperamos que se aprueben leyes para proteger a los niños no nacidos, leyes que tomen en cuenta a todas las mujeres que viven una crisis de embarazo, que no saben a dónde acudir y no son conscientes de que hay alternativas (al aborto)", dijo a la AFP Carol Bracken, una de los participantes.