31, Enero, 2017 31, Enero, 2017 10:11 a.m. 10:11 a.m.

CANADÁ OFRECE RESIDENCIA TEMPORAL A VIAJEROS AFECTADOS POR VETO DE EEUU

El Gobierno canadiense anunció que ofrecerá residencia temporal a las personas que quedaron retenidas en Canadá tras la decisión de Estados Unidos de prohibir la entrada a los nacionales de siete países de mayoría musulmana. El ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Ahmed Hussen, anunció la medida durante una rueda de prensa convocada de urgencia. Hussen también confirmó que la Casa Blanca aclaró a Ottawa que los ciudadanos canadienses con doble nacionalidad y los residentes permanentes en Canadá procedentes de los países afectados no están afectados por la prohibición. "La Casa Blanca nos ha asegurado que los canadienses con doble nacionales no están afectados por la orden ejecutiva. También nos han asegurado que los residentes permanentes en Canadá con pasaportes de los siete países pueden entrar (en Estados Unidos)", explicó Hussen. Los funcionarios canadienses revelaron que las autoridades estadounidenses no se percataron de que la orden ejecutivo emitida el viernes por el presidente Donald Trump afectaría a individuos con doble nacionalidad. El Gobierno canadiense también señaló que Washington no avisó de forma previa a Ottawa sobre la medida.