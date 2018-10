MILES DE LONDINENSES MARCHAN CONTRA DONALD TRUMP

4:10 a.m.

None

Los manifestantes, también,de la primera, con Trump. "Si Theresa May continúa queriendo invitar a Trump, terminaremos por paralizar esta capital", afirmó Chris Nineham, vicepresidente de la organización Stop the War Coalition, citado por Infobae.Los protestantes, quienes fueron convocados por, se concentraron frente a la embajada estadounidense y se dirigieron hacia Trafalgar Square con pancartas que decían “¡Solidaridad. No al racismo!”, “¡La apatía construirá el muro!”, “Bienvenidos, refugiados. Censuren a Trump” y “Trump a la basura”, reportó el periódico digital. “Todos los que están en contra del racismo y que apoyan los derechos humanoscontra el decreto del mandatario Trump, se exhortaba en la página de Facebook de la manifestación. Foto: Infobae