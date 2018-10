DONALD TRUMP TOMA MEDICAMENTO PARA EVITAR LA CAÍDA DE SU PELO

LEE TAMBIÉN: MEXICANOS MARCHARÁN CONTRA TRUMP

Y tiene al cliente más poderoso del mundo, Donald Trump, según reveló el médico personal del presidente estadounidense. Merck también produce Proscar, un importante medicamento para combatir enfermedades de la próstata, que es básicamente finasteride en dosis de 5 miligramos. En cualquiera de sus versiones,. Según un artículo publicado en The Washington Post por el urólogo Daniel Marchalik, del Hospital MedStar Washington,, informó Infobae.Esos efectos no deseados llevaron a la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, a exigir que Propecia y Proscar incluyan en sus etiquetas una leyenda que advierta que El medicamento que utiliza el presidente de Estados Unidos, es peligroso. Si bien es algo que se sabe desde hace décadas, durante muchos años no se le dio tanta trascendencia porque los principales consumidores de finasteride eran personas mayores que estaban bajo tratamiento por problemas de próstata, y muchos ya padecían disfunciones sexuales.Merck ha recibido aproximadamente 1.370 demandas legales a causa de estos efectos secundarios. Un estudio realizado en 1998, del que participaron 1.500 hombres de entre 18 y 41 años, mostró algunos resultados alarmantes. Los participantes fueron divididos en dos grupos, uno de tratamiento que recibió Propecia, y otro de control al que se le suministró un placebo.. Sin embargo, Marchalik afirma que como no era el objetivo del estudio comprobar estas desviaciones es probable que ese número se encuentre subestimado. Lo más preocupante es que hay muchos casos registrados en los que el impacto negativo del finasteride termina siendo irreversible. Es decir, no importa que el paciente deje de consumirlo. A la disfunción sexual hay que agregar también los efectos sobre el estado emocional de los usuarios.