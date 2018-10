05, Febrero, 2017 05, Febrero, 2017 3:34 a.m. 3:34 a.m.

ARRESTAN A MAESTRA QUE EXPUSO SUS GENITALES A ESTUDIANTES EN EE.UU.

Una docente de Oklahoma fue detenida por exponerse indecentemente a sus alumnos al realizar una voltereta frente a su clase sin llevar ropa interior, informó Infobae. La docente de 34 años, se encontraba realizando una suplencia en una clase de coro que tenía un ambiente distendido, por lo que se animó a mostrar sus habilidades de gimnasia. La mujer llevaba un vestido largo, pero no tuvo en cuenta que en ese momento no tenía puesta sus prendas íntimas, por lo que todos los menores pudieron observar sus genitales. Como la maniobra causó expectativa entre los alumnos, un joven se encontraba grabando el momento, lo que hizo que la escena se viralice en Snapchat. Así, el acto de Sponsler no pasó desapercibido para la policía.